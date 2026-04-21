"Что он себе позволяет?" Новая выходка Зеленского шокировала немцев

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Welt бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, назвавшего визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву "неуважением" по отношению к Киеву.
"Что себе позволяет этот политический клоун Зеленский? Он хочет диктовать американским политикам, что им делать, а чего не делать. К тому же он постепенно доводит до абсурда всю эту "историю с газопроводом" в отношении Венгрии. Вывод: этот человек должен уйти из украинского руководства! Его спасательные вертолеты уже давно готовы к вылету", — обрушился с критикой комментатор.
"Забавно, как будто Зеленский заслуживает хоть какого-то уважения! Он же критикует всех, кто не посылает ему миллиарды", — отметил другой.
"Трамп был прав, когда год назад в Овальном кабинете обвинил Зеленского в том, что тот, пытаясь втянуть НАТО в украинский конфликт, готов пойти на риск третьей мировой войны. Поэтому, на мой взгляд, этот человек — словно граната с вынутым предохранителем, лежащая на пороховой бочке, способная вызвать взрыв глобального масштаба", — написал третий пользователь.
Газета New York Times во вторник сообщила, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы хотят посетить Москву в рамках переговоров по Украине.
Агентство Bloomberg ранее писало, что посланники американского президента должны были приехать на Украину еще в середине апреля. Киевский режим надеялся получить более весомые и четкие заверения по гарантиям безопасности, обсуждаемым в рамках урегулирования украинского кризиса.
Сейчас в мирном процессе наступил перерыв, поскольку у США другие приоритеты, заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков. С начала года делегации Москвы, Вашингтона и Киева провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.