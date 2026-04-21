Зеленский утверждает, что Украина закончила ремонт "Дружбы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киев завершил ремонт трубопровода "Дружба", утверждает Владимир Зеленский.
«
"Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба" <…>. Специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", — написал он в Telegram-канале.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения. Власти этих стран считают, что с трубопроводом все в порядке.
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя. Они хотели вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед парламентскими выборами. Орбан ожидал, что Украина откроет трубопровод сразу после голосования, но этого не произошло, несмотря на победу партии "Тиса" Петера Мадьяра.
Венгрия в феврале перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Будапешт настаивает, что сначала следует начать прокачку российской нефти, а затем будет снято вето с займа. Брюссель и Киев же хотят сделать наоборот.
Накануне Мадьяр призвал Зеленского перестать шантажировать его страну ситуацией с "Дружбой" и потребовал возобновить транзит. Словакия ранее предупреждала, что не позволит ЕС принять 20-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не вмешается в происходящее.