Зеленский утверждает, что Украина закончила ремонт "Дружбы"

"Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба" <…>. Специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", — написал он в Telegram-канале.

Венгрия в феврале перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Будапешт настаивает, что сначала следует начать прокачку российской нефти, а затем будет снято вето с займа. Брюссель и Киев же хотят сделать наоборот.