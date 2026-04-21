Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что Украина закончила ремонт "Дружбы" - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 21.04.2026 (обновлено: 18:43 21.04.2026)
Зеленский утверждает, что Украина закончила ремонт "Дружбы"

Зеленский: Украина выполнила ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод
Нефтепровод - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский утверждает, что Украина закончила ремонт трубопровода "Дружба".
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киев завершил ремонт трубопровода "Дружба", утверждает Владимир Зеленский.
«
"Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба" <…>. Специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", — написал он в Telegram-канале.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения. Власти этих стран считают, что с трубопроводом все в порядке.
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя. Они хотели вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед парламентскими выборами. Орбан ожидал, что Украина откроет трубопровод сразу после голосования, но этого не произошло, несмотря на победу партии "Тиса" Петера Мадьяра.
Венгрия в феврале перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Будапешт настаивает, что сначала следует начать прокачку российской нефти, а затем будет снято вето с займа. Брюссель и Киев же хотят сделать наоборот.
Накануне Мадьяр призвал Зеленского перестать шантажировать его страну ситуацией с "Дружбой" и потребовал возобновить транзит. Словакия ранее предупреждала, что не позволит ЕС принять 20-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не вмешается в происходящее.
В миреУкраинаВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер МадьярЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала