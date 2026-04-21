В Киеве набросились на Зеленского после жесткого требования Мадьяра
04:10 21.04.2026
В Киеве набросились на Зеленского после жесткого требования Мадьяра

Мендель раскритиковала Зеленского после требования Мадьяра по "Дружбе"

  • Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский выбрал неправильный дипломатический подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру.
  • По ее словам, рискованная дипломатия Зеленского поставила Украину в крайне уязвимое положение.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал неправильный дипломатический подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в соцсети X.
«
"Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении. Лидер нашей раздираемой конфликтом страны продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски", — написала она, комментируя она выдвинутое вчера Петером Мадьяром требование Зеленскому не использовать против Венгрии тему трубопровода "Дружба".
В понедельник, отвечая на вопросы журналистов, венгерский политик призвал Украину сдержать свое обещание и открыть транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба". Мадьяр отметил, что он не допустит никакого шантажа в этом вопросе и настоял, что сначала следует начать прокачку нефти из Росси, а лишь затем Венгрия снимет вето с европейского кредита Киеву.
В тот же день Владимир Зеленский заявил, что будущий глава венгерского правительства должен вернуть Украине конфискованные по подозрению в отмывании денег средства.
