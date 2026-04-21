Исследование показало, как компании удерживают лучших сотрудников

Краткий пересказ от РИА ИИ Компании в России чаще всего удерживают ценных сотрудников с помощью индексации заработной платы.

Среди других востребованных мер — программы адаптации для новых сотрудников и реферальные программы с бонусами за рекомендации.

Часть работодателей дополнительно поощряет достижения сотрудников финансово и символически, а также стремится удерживать персонал за счет перехода к более прозрачной системе оплаты труда.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Компании в России чаще всего удерживают ценных сотрудников с помощью индексации заработной платы, следует из результатов исследования hh.ru, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее распространенной практикой остается индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа)", - сказано в исследовании.

По оценке руководителей российских компаний, индексация заработной платы сохраняет статус не только самого популярного, но и наиболее эффективного инструмента. Согласно исследованию, среди других востребованных мер - программы адаптации для новых сотрудников (35%) и реферальные программы с бонусами за рекомендации (33%).

Кроме того, часть работодателей дополнительно поощряет достижения сотрудников, причем не только финансово, но и символически. Так, это могут быть публичная похвала, доска почета, внутренние награды или корпоративный мерч (30%). Некоторые компании (29%) также стремятся удерживать персонал за счет перехода к более прозрачной и понятной системе оплаты труда.