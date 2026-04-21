Замглавы округа в Херсонской области остается в реанимации после удара ВСУ - РИА Новости, 21.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
14:28 21.04.2026
Замглавы округа в Херсонской области остается в реанимации после удара ВСУ

Василенко: замглавы округа в Херсонской области остается в реанимации

Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы Великолепетихского округа в Херсонской области Дмитрий Толчеев остается в реанимации после ранения от атаки дронов ВСУ.
  • Губернатор региона Владимир Василенко не исключел его транспортировку в одну из больниц Симферополя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Попавший под удар ВСУ замглавы Великолепетихского округа в Херсонской области Дмитрий Толчеев остается в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
В понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об атаке дронами ВСУ Великой Лепетихи, а также тяжелом ранении и госпитализации заместителя главы округа.
"Толчеев по-прежнему находится в реанимации. Не исключена его транспортировка в одну из больниц Симферополя, но все будет зависеть от состояния пациента", - сказал Василенко.
Он уточнил, что замглавы округа получил несколько осколочных ранений, в том числе правого глаза, левого плеча и в области живота.
