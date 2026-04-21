Замглавы округа в Херсонской области остается в реанимации после удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы Великолепетихского округа в Херсонской области Дмитрий Толчеев остается в реанимации после ранения от атаки дронов ВСУ.
- Губернатор региона Владимир Василенко не исключел его транспортировку в одну из больниц Симферополя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Попавший под удар ВСУ замглавы Великолепетихского округа в Херсонской области Дмитрий Толчеев остается в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
В понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об атаке дронами ВСУ Великой Лепетихи, а также тяжелом ранении и госпитализации заместителя главы округа.
"Толчеев по-прежнему находится в реанимации. Не исключена его транспортировка в одну из больниц Симферополя, но все будет зависеть от состояния пациента", - сказал Василенко.
Он уточнил, что замглавы округа получил несколько осколочных ранений, в том числе правого глаза, левого плеча и в области живота.