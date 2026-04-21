Замглавы округа в Херсонской области остается в реанимации после удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Попавший под удар ВСУ замглавы Великолепетихского округа в Херсонской области Дмитрий Толчеев остается в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Он уточнил, что замглавы округа получил несколько осколочных ранений, в том числе правого глаза, левого плеча и в области живота.