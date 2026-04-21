Геологоразведчик рассказал, как "Африканский корпус" спас его из плена
17:11 21.04.2026
Геологоразведчик рассказал, как "Африканский корпус" спас его из плена

Юров: "Африканский корпус" вызволил из плена профессионально и быстро

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Африканский корпус» освободил из плена геологоразведчиков Олега Грету и Юрия Юрова в Мали.
  • По словам Юрия Юрова, операция по освобождению прошла быстро и профессионально.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Геологоразведчик Юрий Юров рассказал, что "Африканский корпус" вызволил из плена его с коллегой Олегом Гретой очень профессионально и быстро - буквально за час.
"Африканский корпус" в результате специальной операции в Мали освободил захваченных в 2024 году в Нигере сотрудников российской геологоразведочной компании - гражданина РФ Олега Грету и гражданина Украины Юрия Юрова, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Ребята сработали очень быстро, очень профессионально. Буквально за час нас оттуда вытащили", - сказал Юров на видео, опубликованном МО РФ.
