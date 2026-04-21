Геологоразведчик рассказал, как "Африканский корпус" спас его из плена

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Геологоразведчик Юрий Юров рассказал, что "Африканский корпус" вызволил из плена его с коллегой Олегом Гретой очень профессионально и быстро - буквально за час.
"Ребята сработали очень быстро, очень профессионально. Буквально за час нас оттуда вытащили", - сказал Юров на видео, опубликованном МО РФ.