Еврокомиссар заявил о вероятности дальнейшего роста цен на энергоресурсы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен заявил о том, что ситуация с ценами на энергоресурсы в Европе очень тяжелая и скорее всего усугубится.
"Мы находимся в очень тяжелой ситуации, и я хочу однозначно заявить, что, к сожалению, она, скорее всего, ухудшится", - сказал он в интервью испанской газете Vanguardia.
По словам Йоргенсена, даже если в ближайшее время на Ближнем Востоке воцарится мир, Европу ожидают "недели, месяцы и даже годы" трудностей, связанных с ценой на энергоносители.
"Газовая инфраструктура региона, особенно в Катаре, понесла такой ущерб, что на ее восстановление уйдут годы. Это, разумеется, также приведет к тому, что цены будут оставаться высокими в течение довольно длительного времени", - пояснил еврокомиссар.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.