Рейтинг@Mail.ru
При взрыве на полигоне сил самообороны в Японии погибли три человека - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 21.04.2026
При взрыве на полигоне сил самообороны в Японии погибли три человека

При взрыве на полигоне в Японии погибли три человека, еще один ранен

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты
Японские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На полигоне сил самообороны в японской префектуре Оита прогремел взрыв.
  • В результате взрыва погибли три военных японских сил самообороны, которые находились в танке, еще один получил ранения.
ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Три человека погибли, один получил ранения при взрыве на полигоне сил самообороны в японской префектуре Оита, передает агентство Киодо.
По данным агентства, в результате взрыва снаряда погибли три военных японских сил самообороны, которые находились в танке. Еще один получил ранения.
Ранее сообщалось, что на полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита произошел взрыв. Причины выясняются.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне
6 сентября 2025, 23:26
 
В миреОита (город)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала