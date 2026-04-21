При взрыве на полигоне сил самообороны в Японии погибли три человека

ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Три человека погибли, один получил ранения при взрыве на полигоне сил самообороны в японской префектуре Оита, передает агентство Киодо.
По данным агентства, в результате взрыва снаряда погибли три военных японских сил самообороны, которые находились в танке. Еще один получил ранения.
Ранее сообщалось, что на полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита произошел взрыв. Причины выясняются.
