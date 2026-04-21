Экономист назвал сумму налогового вычета за обучение

Он отметил, что предельная сумма расходов на обучение детей, которую можно учесть для вычета, составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, опекуна или попечителя. Расходы на собственное обучение можно учесть в пределах 150 тысяч рублей в год. Этот лимит действует в совокупности с другими социальными вычетами, кроме расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение.

Например, как объяснил эксперт, если в 2025 году человек оплатил свое заочное обучение на 190 тысяч рублей, обучение старшего ребенка в вузе на 270 тысяч рублей и занятия младшего ребенка в учреждении дополнительного образования на 90 тысяч рублей, к вычету можно заявить 150 тысяч рублей по собственному обучению, 110 тысяч рублей по старшему ребенку и 90 тысяч рублей по младшему.