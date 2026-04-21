17:26 21.04.2026
Экономист назвал сумму налогового вычета за обучение

Балынин: россияне могут вернуть 45 тысяч рублей налогового вычета за обучение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, какую сумму налогового вычета за обучение могут получить россияне.
  • Предельная сумма расходов на обучение детей, которую можно учесть для вычета, составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, опекуна или попечителя, а расходы на собственное обучение можно учесть в пределах 150 тысяч рублей в год.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, какую сумму налогового вычета за обучение могут получить россияне.
По его словам, для налогового вычета учесть можно траты не только на собственное образование, но и на обучение детей, брата, сестры, а с 2024 года - также супруга или супруги. Балынин уточнил, что за собственное обучение вычет предоставляется при любой форме обучения - очной, заочной или очно-заочной.
Он отметил, что предельная сумма расходов на обучение детей, которую можно учесть для вычета, составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, опекуна или попечителя. Расходы на собственное обучение можно учесть в пределах 150 тысяч рублей в год. Этот лимит действует в совокупности с другими социальными вычетами, кроме расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение.
Например, как объяснил эксперт, если в 2025 году человек оплатил свое заочное обучение на 190 тысяч рублей, обучение старшего ребенка в вузе на 270 тысяч рублей и занятия младшего ребенка в учреждении дополнительного образования на 90 тысяч рублей, к вычету можно заявить 150 тысяч рублей по собственному обучению, 110 тысяч рублей по старшему ребенку и 90 тысяч рублей по младшему.
"В таком случае сумма возврата составит 45,5 тысячи рублей", - сказал Балынин "Газете.Ru".
