ВТБ: развитие суверенного ИИ требует партнерства с дружественными странами

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Развитие суверенных технологий ИИ в России требует партнерства с дружественными странами, прежде всего, с Китаем, в таких областях как использование больших языковых моделей (LLM) и вычислительных мощностей, считает заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Безбогов выступил на межотраслевой технологической конференции Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКПО-Конф 2026) в Москве.

По его словам, которые приводит пресс-служба ВТБ, открытые LLM от китайских компаний работают "чуть лучше", чем российские, но несут определенные риски для технологического суверенитета России. Работа на основе российских моделей, в частности, от "Яндекса" и Сбера, снимает часть этих рисков.

"С другой стороны, ... то, что сделано лучшее в мире, нам тоже нужно использовать, иначе мы начнем отставать в среднем. . . Для того, чтобы наши модели были не хуже, мы стараемся обучать их на обезличенных данных. И считаем, что партнерство с Китаем — это правильный возможный вариант, они действительно сейчас по многим направлениям лидируют", - уверен Безбогов.

Такое же партнерство должно быть и для развития суперкомпьютеров, необходимых при использовании ИИ, поскольку "суперкомпьютеры, которые сейчас работают, в первую очередь в США, многократно превышают те мощности, которые есть в России", продолжил Безбогов.

"Нам нужно увеличивать мощности, находя кооперацию, партнерство с дружественными странами, я имею в виду Китай. В частности, уже сейчас есть большие совместные лаборатории с китайскими коллегами. Мы выходим на то, что графические процессоры, которые в Китае производят, начинают двигаться к нам. Более того, мы уже, в принципе, начинаем собирать российские сервера на российской территории с китайскими графическими процессорами. Это – будущее, так как без кооперации не обойтись. Мы большая и сильная страна, но есть другие большие и сильные страны, вместе с которыми мы достигнем больших результатов", — сказал Безбогов.

Он добавил, что перед банками в настоящее время стоит вопрос о том, как можно использовать самые эффективные и популярные LLM, соблюдая при этом требования по банковской тайне и защите персональных данных.