ВТБ: развитие суверенного ИИ требует партнерства с дружественными странами - РИА Новости, 21.04.2026
09:00 21.04.2026

ВТБ: развитие суверенного ИИ требует партнерства с дружественными странами

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Развитие суверенных технологий ИИ в России требует партнерства с дружественными странами, прежде всего, с Китаем, в таких областях как использование больших языковых моделей (LLM) и вычислительных мощностей, считает заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.
Безбогов выступил на межотраслевой технологической конференции Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКПО-Конф 2026) в Москве.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
ВТБ в 1,5 раза увеличил число цифровых сервисов для защиты средств клиентов
17 апреля, 16:43
По его словам, которые приводит пресс-служба ВТБ, открытые LLM от китайских компаний работают "чуть лучше", чем российские, но несут определенные риски для технологического суверенитета России. Работа на основе российских моделей, в частности, от "Яндекса" и Сбера, снимает часть этих рисков.
"С другой стороны, ... то, что сделано лучшее в мире, нам тоже нужно использовать, иначе мы начнем отставать в среднем. . . Для того, чтобы наши модели были не хуже, мы стараемся обучать их на обезличенных данных. И считаем, что партнерство с Китаем — это правильный возможный вариант, они действительно сейчас по многим направлениям лидируют", - уверен Безбогов.
Такое же партнерство должно быть и для развития суперкомпьютеров, необходимых при использовании ИИ, поскольку "суперкомпьютеры, которые сейчас работают, в первую очередь в США, многократно превышают те мощности, которые есть в России", продолжил Безбогов.
"Нам нужно увеличивать мощности, находя кооперацию, партнерство с дружественными странами, я имею в виду Китай. В частности, уже сейчас есть большие совместные лаборатории с китайскими коллегами. Мы выходим на то, что графические процессоры, которые в Китае производят, начинают двигаться к нам. Более того, мы уже, в принципе, начинаем собирать российские сервера на российской территории с китайскими графическими процессорами. Это – будущее, так как без кооперации не обойтись. Мы большая и сильная страна, но есть другие большие и сильные страны, вместе с которыми мы достигнем больших результатов", — сказал Безбогов.
Он добавил, что перед банками в настоящее время стоит вопрос о том, как можно использовать самые эффективные и популярные LLM, соблюдая при этом требования по банковской тайне и защите персональных данных.
По словам Безбогова, ВТБ для решения этой проблемы помещает LLM на собственные сервера. "Я имею в виду, устанавливать их в On-Premise (метод работы с ПО на собственных серверах компании), а дальше использовать их исключительно внутри защищенного банковского контура. На сегодняшний день к такому режиму работы готовы наши российские большие языковые модели, в том числе YandexGPT и GigaChat", - пояснил он.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
ВТБ: предприниматели на 80% увеличили спрос на экспресс-гарантии
16 апреля, 14:49
 
ВТБ (банк)ТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
