Инструкторы ВСУ забили насмерть отца-одиночку за попытки демобилизоваться

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Инструкторы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В 225-м ошп (отдельном штурмовом полку - ред.) очередной случай небоевой потери. В этот раз от рук "инструкторов" скончался отец-одиночка четырёх детей Иван Табакан… Инструкторы 225-го штурмового полка забили его насмерть за попытки демобилизации", - говорится в сообщении.