"Взяли в руки оружие". На Западе запаниковали из-за произошедшего в ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
15:11 21.04.2026 (обновлено: 20:47 21.04.2026)
"Взяли в руки оружие". На Западе запаниковали из-за произошедшего в ВСУ

Bloomberg: нежелание украинцев вступать в армию вызывает гнев в ВСУ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Массовое нежелание украинцев вступать в армию вызывает гнев среди тех, кто уже служит в ВСУ, сообщает агентство Bloomberg.
"Непопулярная мобилизация усиливает напряженность в украинском обществе. Массовое нежелание вступать в армию вызывает гнев среди солдат и семей военнослужащих, которые уже взяли в руки оружие. Многие изможденные солдаты жалуются на отсутствие ротации новобранцев, что не позволяет им восстановиться после службы на передовой", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что правительство и парламент с опаской относятся к ужесточению мобилизации, опасаясь реакции общественности.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
