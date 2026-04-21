В Херсонской области два человека пострадали от атак ВСУ за прошедшие сутки - РИА Новости, 21.04.2026
11:44 21.04.2026 (обновлено: 11:51 21.04.2026)
В Херсонской области два человека пострадали от атак ВСУ за прошедшие сутки

Сальдо: в Херсонской области два человека пострадали от атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
  • В Херсонской области два человека пострадали от атак ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо
  • Обстрелы и удары БПЛА повредили несколько зданий в разных населенных пунктах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Херсонской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два человека", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
Кроме того, по его словам, обстрелы и удары БПЛА повредили многоквартирный дом в Новой Каховке, неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани, магазин в Каховке, административное здание в Виноградове, хозяйственную постройку и частный дом в Бехтерах, неэксплуатируемый частный дом в Алексеевке, частный дом в Гладковке.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоНовая КаховкаКаховка
 
 
