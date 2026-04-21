- В Херсонской области два человека пострадали от атак ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо
- Обстрелы и удары БПЛА повредили несколько зданий в разных населенных пунктах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Херсонской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два человека", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
Кроме того, по его словам, обстрелы и удары БПЛА повредили многоквартирный дом в Новой Каховке, неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани, магазин в Каховке, административное здание в Виноградове, хозяйственную постройку и частный дом в Бехтерах, неэксплуатируемый частный дом в Алексеевке, частный дом в Гладковке.