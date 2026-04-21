Боевик ВСУ переодевался в гражданского для разведки в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. В ходе освобождения населённого пункта Волчанские Хутора в Харьковской области штурмовики "Севера" выявили и задержали военнослужащего ВСУ, который пытался вести разведку, переодевшись в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости врио командира штурмового отряда с позывным "Закат".

"Отмечу, противник в целях собственной безопасности переодевался в гражданскую одежду. Но, так как среди мирного населения остались только пенсионеры, вычислить молодого человека, который проводил разведку местности, не составляло труда", - сказал собеседник агентства.

По его словам, штурмовые действия велись поэтапно, в результате чего противник отступил, оставив мирное население, а российские военные вывели жителей на более безопасные позиции и готовят их к эвакуации.