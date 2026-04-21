Боевик ВСУ переодевался в гражданского для разведки в Харьковской области - РИА Новости, 21.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
08:18 21.04.2026
Боевик ВСУ переодевался в гражданского для разведки в Харьковской области

Боевик ВСУ вел разведку в Харьковской области, переодевшись в гражданскую одежду

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе освобождения Волчанских Хуторов в Харьковской области штурмовики "Севера" задержали боевика ВСУ, который пытался вести разведку, переодевшись в гражданскую одежду.
  • Российские военные вывели оставшихся жителей на более безопасные позиции и готовят их к эвакуации.
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. В ходе освобождения населённого пункта Волчанские Хутора в Харьковской области штурмовики "Севера" выявили и задержали военнослужащего ВСУ, который пытался вести разведку, переодевшись в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости врио командира штурмового отряда с позывным "Закат".
Как сообщил "Закат", в ходе освобождения Волчанских Хуторов штурмовики 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ обнаружили неэвакуированных гражданских и оказали им первую медицинскую помощь.
"Отмечу, противник в целях собственной безопасности переодевался в гражданскую одежду. Но, так как среди мирного населения остались только пенсионеры, вычислить молодого человека, который проводил разведку местности, не составляло труда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, штурмовые действия велись поэтапно, в результате чего противник отступил, оставив мирное население, а российские военные вывели жителей на более безопасные позиции и готовят их к эвакуации.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
