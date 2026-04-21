ВСУ в феврале-марте потеряли более трех тысяч боевиков, заявил Герасимов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подразделения ВСУ, пытаясь остановить наступление ВС РФ, в феврале-марте потеряли более 3 тысяч боевиков и свыше 160 единиц техники в безуспешных атаках, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки, заслушал доклады командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Подразделения ВСУ, пытаясь остановить наше наступление, в феврале-марте провели силами подразделений штурмовых войск более 170 безуспешных контратак, но, понеся значительные потери – более 3 тысяч человек личного состава и свыше 160 единиц техники, своих целей не достигли", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
22 июня 2022, 17:18