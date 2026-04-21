ВСУ формируют заградотряды из националистов, заявил Алаудинов

КУРСК, 21 апр - РИА Новости. ВСУ формируют заградотряды из наиболее идейных националистов, которых, в свою очередь, отбирают в нацбатах, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Они пытаются сейчас уже, в ходе войны, в процессе восполнять националистические подразделения за счёт тех, кто наиболее себя проявляет, кто с таким именно националистическим настроем", - пояснил Алаудинов

Он уточнил, что в последующем из нацподразделений самых радикально настроенных боевиков отбирают уже для заградотрядов, которые не дают отходить с передовой в первую очередь мобилизованным.