Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ формируют заградотряды из националистов, заявил Апти Алаудинов.
- В нацбатах отбирают радикально настроенных боевиков для пополнения националистических подразделений.
- Заградотряды не дают отходить с передовой в первую очередь мобилизованным.
КУРСК, 21 апр - РИА Новости. ВСУ формируют заградотряды из наиболее идейных националистов, которых, в свою очередь, отбирают в нацбатах, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Они пытаются сейчас уже, в ходе войны, в процессе восполнять националистические подразделения за счёт тех, кто наиболее себя проявляет, кто с таким именно националистическим настроем", - пояснил Алаудинов.
Он уточнил, что в последующем из нацподразделений самых радикально настроенных боевиков отбирают уже для заградотрядов, которые не дают отходить с передовой в первую очередь мобилизованным.
"Обезбашенных именно по идеологии они как раз забирают из всех подразделений в эти националистические подразделения и за счёт них выстраивают вот эту линию из заградотрядов", - уточнил Алаудинов.
