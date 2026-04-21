Пострадавший глава Беловского района принял участие во встрече с Путиным

- Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший от атаки дрона, принял участие во встрече Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава приграничного Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший от атаки дрона, принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с представителями муниципального сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Курской области Александр Хинштейн 22 мая 2025 года заявил, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин позвонил по телефону главе Беловского района и пожелал ему выздоровления.
В октябре 2025 года Хинштейн сообщал, что Путин подписал указ о награждении Волобуева орденом Мужества.