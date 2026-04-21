Врач рассказала, как повысить стрессоустойчивость с помощью питания

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Регулярное и разнообразное питание, достаточное количество белка в рационе, нормальный уровень магния и витаминов группы B помогут повысить стрессоустойчивость, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.
"Для повышения стрессоустройчивости необходимо улучшить регулярность питания, соблюдать разнообразие рациона, обеспечить достаточное количество белка, контролировать уровень магния и витаминов группы B" , - сказала врач.
Она объяснила, что при регулярном питании выравнивается уровень глюкозы в крови, следовательно, снижаются резкие колебания настроения и тревожности. Кроме того, чем разнообразнее рацион, тем более устойчива кишечная микрофлора, а значит — лучше работает и система адаптации к стрессу.
Из белков, как рассказала врач, синтезируются ключевые нейромедиаторы, включая серотонин и дофамин. Магний и витамины группы В участвуют в регуляции нервной системы и реакции на стресс.
"Важно также контролировать жировой баланс. Недостаток омега-3 жирных кислот в рационе связан с ухудшением когнитивных функций и повышенной тревожностью. При этом важно не просто "добавить жиры", а сместить баланс в сторону качественных источников — рыбы, орехов, семян", - отметила врач.
Кроме того, она посоветовала обратить внимание на работу кишечника. Если есть симптомы вроде вздутия, нестабильного стула или тяжести после еды, игнорировать их нельзя.
"Нарушенное пищеварение снижает усвоение питательных веществ и поддерживает хроническое воспаление, которое само по себе усиливает стрессовую нагрузку на организм", - заключила нутрициолог.
