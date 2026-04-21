Врач рассказала, как повысить стрессоустойчивость с помощью питания

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Регулярное и разнообразное питание, достаточное количество белка в рационе, нормальный уровень магния и витаминов группы B помогут повысить стрессоустойчивость, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.

"Для повышения стрессоустройчивости необходимо улучшить регулярность питания, соблюдать разнообразие рациона, обеспечить достаточное количество белка, контролировать уровень магния и витаминов группы B" , - сказала врач.

Она объяснила, что при регулярном питании выравнивается уровень глюкозы в крови, следовательно, снижаются резкие колебания настроения и тревожности. Кроме того, чем разнообразнее рацион, тем более устойчива кишечная микрофлора, а значит — лучше работает и система адаптации к стрессу.

Из белков, как рассказала врач, синтезируются ключевые нейромедиаторы, включая серотонин и дофамин. Магний и витамины группы В участвуют в регуляции нервной системы и реакции на стресс.

"Важно также контролировать жировой баланс. Недостаток омега-3 жирных кислот в рационе связан с ухудшением когнитивных функций и повышенной тревожностью. При этом важно не просто "добавить жиры", а сместить баланс в сторону качественных источников — рыбы, орехов, семян", - отметила врач.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на работу кишечника. Если есть симптомы вроде вздутия, нестабильного стула или тяжести после еды, игнорировать их нельзя.