Восхождение на Мунку-Сардык, где погибли трое туристов, было коммерческим
10:44 21.04.2026 (обновлено: 15:40 21.04.2026)
Восхождение на Мунку-Сардык, где погибли трое туристов, было коммерческим

Гора Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Восхождение на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли трое туристов из Красноярска, было коммерческим, рассказали РИА Новости в Красноярской краевой федерации альпинизма.
"Это коммерческий туризм, <…> может быть, конечно, там кто-то чисто теоретически и был <...> (из. — Прим. ред.) федерации альпинизма, но маловероятно. Скорее всего, это просто туристы коммерческие. <…> По крайней мере, у нас нет информации, что это были альпинисты из федерации, из альпклубов", — сказал собеседник агентства.
В Бурятии возбудили дело после гибели трех туристов при спуске с горы
Вчера, 09:45
Он добавил, что точную информацию можно будет получить только после того, как туристы спустятся с горы.
О гибели туристов от переохлаждения при спуске с Мунку-Сардык стало известно сегодня рано утром. По информации Следственного комитета, туристы из Красноярска в количестве 15 человек 18 апреля вышли на маршрут из базового лагеря и должны были вернуться обратно к полудню 22 апреля. Но в ночь на 21 апреля несколько человек вышли к автодороге у подножия гор и оставили в кафе записку, в которой говорилось о гибели трех туристов. После этого они вновь поднялись к месту происшествия, а владелец кафе утром передал сообщение правоохранителям.
СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Мунку-Сардык — гора в Окинском районе Бурятии на границе с Монголией. Высочайшая вершина Саян — 3492 метра над уровнем моря.
