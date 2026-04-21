Восхождение на Мунку-Сардык, где погибли трое туристов, было коммерческим

Краткий пересказ от РИА ИИ Восхождение на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли трое туристов из Красноярска, было коммерческим.

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Восхождение на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли трое туристов из Красноярска, было коммерческим, рассказали РИА Новости в Красноярской краевой федерации альпинизма.

"Это коммерческий туризм, <…> может быть, конечно, там кто-то чисто теоретически и был <...> (из. — Прим. ред.) федерации альпинизма, но маловероятно. Скорее всего, это просто туристы коммерческие. <…> По крайней мере, у нас нет информации, что это были альпинисты из федерации, из альпклубов", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что точную информацию можно будет получить только после того, как туристы спустятся с горы.

О гибели туристов от переохлаждения при спуске с Мунку-Сардык стало известно сегодня рано утром. По информации Следственного комитета, туристы из Красноярска в количестве 15 человек 18 апреля вышли на маршрут из базового лагеря и должны были вернуться обратно к полудню 22 апреля. Но в ночь на 21 апреля несколько человек вышли к автодороге у подножия гор и оставили в кафе записку, в которой говорилось о гибели трех туристов. После этого они вновь поднялись к месту происшествия, а владелец кафе утром передал сообщение правоохранителям.

СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.