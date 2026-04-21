МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со студентами и преподавателями Щелковского колледжа, большая часть выпускников которого трудоустраивается по специальности сразу же после учебы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В составе Щелковского колледжа, которому в этом году исполняется 90 лет, девять филиалов (в городском округе Щелково, Фрязино и Лосино-Петровском). Почти 5 тысяч студентов обучаются по 62 направлениям подготовки, приобретая самые разные профессии - специалиста по газовому хозяйству, строителя, энергетика, логиста, ИТ-специалиста.

В 2024 году в одном из подразделений колледжа в Щелкове завершили капремонт. Впоследствии учреждение стало площадкой для развития образовательного кластера по направлению "Топливно-энергетический комплекс" (ТЭК) в рамках федеральной программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

"В этом колледже реализован федеральный проект "Профессионалитет". Здесь ребята с третьего курса уже и работают, и учатся - дуальное образование. Все без исключения хотят больше практики, но в любой работе нужны базовые знания, которые здесь также получают. Хочу поблагодарить всех наших учителей, педагогов, которые дают их. Это позволяет студентам уверенно чувствовать себя на производстве. У нас в Подмосковье большая программа модернизации колледжей. И наша задача – оснастить их всем самым современным", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он рассказал, что предприятия отправляют в Щелковский колледж на повышение квалификации также своих сотрудников, чтобы те могли приобрести дополнительные навыки. Сегодня 6 из 10 ребят после девятого класса идут в колледж осознанно. Во многих конкурс от двух до семи человек на место.

Губернатор добавил, что востребованы специальности, которые предполагают знание компьютера, автоматики, технологии, работу с современными материалами. Эту программу будут и дальше совершенствовать, чтобы дети могли чувствовать себя уверенно.

В рамках федерального проекта совместно с ключевыми партнерами - "Мособлгаз" и "Мособлэнерго" в Щелковском колледже созданы восемь профильных лабораторий, а также учебный полигон, где дети учатся обслуживать подстанции и сети. В их распоряжении 3-D тренажеры, оборудование для монтажа высоковольтных муфт и многое другое.

Практику студенты проходят на предприятиях, а многие начинают там работать еще во время обучения. Кроме того, потенциальные работодатели участвуют в подготовке программ. В прошлом году на направление ТЭК поступило более 700 человек.

Среди предприятий-партнеров Щелковского колледжа, которые также принимают активное участие в подготовке кадров, НПО "Исток им. Шохина", АО "Щелково Агрохим", "Мособлпожспас". Всего подписано более 90 договоров, сейчас более 400 студентов учатся и параллельно работают на подмосковных предприятиях.

За пять лет в регионе в рамках президентской, а также региональной программ отремонтировали 19 колледжей, создали более 70 лабораторий и мастерских, в том числе 41 – в 2025 году. В планах на этот год обновить еще 11 учреждений, в том числе Авиационный техникум имени Казакова в Жуковском, Воскресенский колледж, Губернский колледж в Протвине и другие учреждения.