Володин рассказал, почему отозвали проект о лишении гражданства - РИА Новости, 21.04.2026
18:34 21.04.2026 (обновлено: 18:44 21.04.2026)
Володин рассказал, почему отозвали проект о лишении гражданства

Володин: норма о лишении приобретенного гражданства за уклонение от учета есть

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы отозвали законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета.
  • Володин заявил, что аналогичная норма уже действует.
  • Она отражена в федеральном законе от 8 августа 2024 года.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета был отозван, поскольку аналогичная норма уже действует, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутаты Госдумы отозвали законопроект, которым предлагалось за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет лишать гражданства РФ.
"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что данная норма отражена в федеральном законе от 8 августа 2024 года, который вступил в силу в тот же день.
