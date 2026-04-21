Володин рассказал, почему отозвали проект о лишении гражданства

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета был отозван, поскольку аналогичная норма уже действует, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что данная норма отражена в федеральном законе от 8 августа 2024 года, который вступил в силу в тот же день.