В Швейцарии продали виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана

06:48 21.04.2026
Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, продали за 15,8 миллиона долларов

© Associated Press — Рональд Рейган и Михаил Горбачев
Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Архивное фото
  • Вилла Fleur d'Eau под Женевой, где прошла встреча Горбачева и Рейгана в 1985 году, продана за 12 миллионов франков.
  • Цена продажи виллы почти в два раза ниже первоначальной оценочной стоимости в 23 миллиона франков.
ЖЕНЕВА, 21 апр - РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, продана за 12 миллионов франков (15,8 миллиона долларов), при этом лот изначально выставлялся на продажу за 23 миллиона франков, следует из документа риэлторской компании, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, вилла площадью 993 квадратных метра была продана за 12 363 000 швейцарских франков. Это почти в два раза ниже оценочной стоимости в 23 миллиона франков, запрошенной аукционным домом Concierge Auction, проводившим торги.
Сумка, изготовленная с использованием коллагена, полученного из окаменелостей тираннозавра Рекса, выставлена в музее ArtZoo в Амстердаме, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
На аукционе продали сумку из кожи тираннозавра: как ее удалось создать
9 апреля, 18:29
Вилла 1867 года постройки насчитывает 26 комнат, имеет прямой доступ к Женевскому озеру, из нее открывается вид на Монблан.
К зданию примыкает украшенный скульптурами ландшафтный парк площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Международная компания, владевшая особняком с 1996 года, приобрела его тогда за 2,4 миллиона франков.
Историческая первая встреча на высшем уровне между Горбачевым и Рейганом состоялась 19-21 ноября 1985 года. Она стала первой из серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, коренным образом изменивших двусторонние отношения и всю международную обстановку.
Дом русского летчика Россинского, находящийся по адресу: Малый Власьевский переулок, 4 - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Дом.РФ" продал три старинных особняка в Москве
23 марта, 15:16
 
