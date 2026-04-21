В Швейцарии продали виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана

ЖЕНЕВА, 21 апр - РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, продана за 12 миллионов франков (15,8 миллиона долларов), при этом лот изначально выставлялся на продажу за 23 миллиона франков, следует из документа риэлторской компании, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, вилла площадью 993 квадратных метра была продана за 12 363 000 швейцарских франков. Это почти в два раза ниже оценочной стоимости в 23 миллиона франков, запрошенной аукционным домом Concierge Auction, проводившим торги.

Вилла 1867 года постройки насчитывает 26 комнат, имеет прямой доступ к Женевскому озеру, из нее открывается вид на Монблан

К зданию примыкает украшенный скульптурами ландшафтный парк площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Международная компания, владевшая особняком с 1996 года, приобрела его тогда за 2,4 миллиона франков.