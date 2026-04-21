Более 730 тысяч жителей Подмосковья проверились на ВИЧ с января

Пробирки с кровью. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. С начала текущего года исследование на ВИЧ-инфекцию прошли более 730,7 тысячи жителей Подмосковья, что на 1,1 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Жителям Подмосковья можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ. Узнать свой статус предлагают в кабинетах тестирования в поликлиниках, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время регулярных выездных акций.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, одна из главных опасностей ВИЧ-инфекции - ее длительное бессимптомное течение. Человек может долгое время не догадываться о заболевании, поэтому регулярное тестирование становится жизненно важной мерой.
"Своевременная диагностика позволяет не только обезопасить близких, но и начать лечение на ранних этапах, что напрямую влияет на продолжительность и качество жизни пациента. С начала года исследование на ВИЧ-инфекцию прошли более 730,7 тысячи человек, что на 1,1 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года", - резюмировал Забелин.
Офтальмологическое оборудование в больнице Московской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Офтальмологическое оборудование привезли в больницы Московской области
20 апреля, 12:14
 
