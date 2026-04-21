В Госдуме рассказали, кому положены выплаты ко Дню Победы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ежегодная выплата к 9 мая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ее размер составляет 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"По указу президента выплату в 10 тысяч рублей получат ветераны, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность - в результате ранения, контузии, заболевания - в районах ведения боевых действий. Также выплата положена за выполнение спецзаданий в тылу противника или на территориях иностранных государств и по некоторым другим основаниям", - сказала Стенякина

По ее словам, дополнительная сумма ко Дню Победы может прийти ветерану в апреле или в мае, вместе с очередной пенсией на счет в банке или Почтой России

"Соцфонд уже начал перечислять указанные суммы с 3 апреля - первого дня выплаты пенсий за текущий месяц", - уточнила депутат.

Стенякина пояснила, что подавать заявление на выплату ко Дню Победы ветерану или родственникам от его имени не нужно, так как она начисляется в беззаявительном порядке на основании имеющихся у СФР данных.