Визит Вэнса в Пакистан отложен из-за отсутствия ответа Ирана, сообщает NYT

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок, так как Вашингтон не получил ответа Тегерана на свои переговорные позиции, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.
При этом, по информации издания, несмотря на то, что без ответа Тегерана дипломатический процесс фактически находится на паузе, сама поездка Вэнса пока не была отменена.
"Поездка может быть возобновлена в любой момент, если иранские переговорщики отреагируют таким образом, который президент (США Дональд - ред.) Трамп сочтет приемлемым. Чиновники США также ожидают четкого сигнала о том, что иранские переговорщики обладают всеми полномочиями для заключения соглашения", - отмечается в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.