20:30 21.04.2026
Визит Вэнса в Пакистан отложен из-за отсутствия ответа Ирана, сообщает NYT

© REUTERS / Ken CedenoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен из-за отсутствия ответа Тегерана на переговорные позиции Вашингтона.
  • Несмотря на то что дипломатический процесс фактически находится на паузе, поездка пока не отменена и может быть возобновлена при приемлемом ответе иранских переговорщиков.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок, так как Вашингтон не получил ответа Тегерана на свои переговорные позиции, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Во вторник представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран еще не принял окончательного решения по участию в переговорах с США в Пакистане. Отсутствие решения он объяснил противоречивыми посланиями, поведением и "неприемлемыми" действиями американской стороны.
"Дипломатическая поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад, где он, как ожидалось, должен был обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на американские переговорные позиции", - говорится в сообщении.
При этом, по информации издания, несмотря на то, что без ответа Тегерана дипломатический процесс фактически находится на паузе, сама поездка Вэнса пока не была отменена.
"Поездка может быть возобновлена в любой момент, если иранские переговорщики отреагируют таким образом, который президент (США Дональд - ред.) Трамп сочтет приемлемым. Чиновники США также ожидают четкого сигнала о том, что иранские переговорщики обладают всеми полномочиями для заключения соглашения", - отмечается в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАТегеран (город)ИсламабадВоенная операция США и Израиля против ИранаДжеймс Дэвид ВэнсИран
 
 
