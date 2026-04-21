Вице-президент США вылетит в Исламабад на переговоры во вторник - РИА Новости, 21.04.2026
05:46 21.04.2026
Вице-президент США вылетит в Исламабад на переговоры во вторник

  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Исламабад на переговоры с иранской стороной утром во вторник, а не в понедельник, как заявлял Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Исламабад на переговоры с иранской стороной не в понедельник, как ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп, а только утром во вторник.
"Утро: Вылет с аэродрома Joint Base Andrews по направлению в Исламабад, Пакистан", – написано в предварительном расписании вице-президента.
Точное время отправления и прибытия не указано.
Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
