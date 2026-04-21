США планируют направить НАТО почти 1,4 миллиарда долларов в 2027 году

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют в 2027 финансовом году направить на нужды НАТО в общей сложности почти 1,4 миллиарда долларов, следует из бюджетного запроса министерства войны США на следующий финансовый год.

"Бюджет (по линии программы инвестиций в безопасность НАТО - ред.) на 2027 финансовый год составляет 604,3 миллиона долларов, что соответствует потребностям, основанным на текущей программе на 2027 финансовый год, и отражает увеличение финансирования, согласованное лидерами на саммите НАТО в июне 2022 года", - говорится в документе.