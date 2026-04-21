США планируют направить НАТО почти 1,4 миллиарда долларов в 2027 году - РИА Новости, 21.04.2026
23:29 21.04.2026
США планируют направить НАТО почти 1,4 миллиарда долларов в 2027 году

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют в 2027 финансовом году направить на нужды НАТО в общей сложности почти 1,4 миллиарда долларов, следует из бюджетного запроса министерства войны США на следующий финансовый год.
"Бюджет на 2027 финансовый год включает в себя 756,7 миллиона долларов США в рамках расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание счета для общих финансовых потребностей Организации Североатлантического договора (НАТО), связанных с военным бюджетом НАТО", - говорится в документе.
Отмечается, что по сравнению с 2026 финансовым годом данная статья бюджета Пентагона выросла на 96,1 миллиона долларов.
"Бюджет (по линии программы инвестиций в безопасность НАТО - ред.) на 2027 финансовый год составляет 604,3 миллиона долларов, что соответствует потребностям, основанным на текущей программе на 2027 финансовый год, и отражает увеличение финансирования, согласованное лидерами на саммите НАТО в июне 2022 года", - говорится в документе.
Таким образом, общее запланированное финансирование НАТО в следующем финансовом году составит 1,36 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. При этом ранее во вторник он заявлял, что НАТО нуждается в США, так как без поддержки Вашингтона альянс был бы всего лишь "бумажным тигром", а США при этом не нуждались и никогда не будут нуждаться в НАТО.
