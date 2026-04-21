США рискуют остаться без ключевых ракет из-за войны с Ираном, пишет CSIS - РИА Новости, 21.04.2026
22:07 21.04.2026 (обновлено: 23:22 21.04.2026)
США рискуют остаться без ключевых ракет из-за войны с Ираном, пишет CSIS

CSIS: США рискуют остаться без ключевых ракет в будущих конфликтах из-за Ирана

Истребитель F/A-18E Super Hornet. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США рискуют остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения арсеналов во время войны с Ираном, выяснили аналитики CSIS.
  • Восстановление запасов Tomahawk, Patriot, THAAD, PrSM, JASSM, SM-6 и SM-3 может занять от 42 до 64 месяцев.
  • Эксперты считают, что эта ситуация создает риски для Штатов в случае конфликта с Китаем.
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США рискуют остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения арсеналов во время конфликта с Ираном, говорится в аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет. В случае с ракетами Tomahawk, выпущенными американскими военными в количестве более 850 единиц, на это уйдет 47 месяцев. До начала конфликта их было 3100.
Запуск американской ракеты Томагавк в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk
31 марта, 04:48
Также запасы ракет для систем ПВО Patriot сократились на 1060-1430 единиц при довоенном объеме в 2330. На восстановление этого арсенала потребуется не менее 42 месяцев.
Аналогичная ситуация сложилась с комплексами THAAD: при довоенном запасе в 360 ракет-перехватчиков ВС США израсходовали от 190 до 290. Срок восполнения запасов составляет 53 месяца.
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Нет другого средства". В США заговорили о ядерном оружии из-за Ирана
5 апреля, 17:01
Конфликт с Ираном также истощил арсенал новейших высокоточных баллистических ракет PrSM класса "земля — воздух". Из имевшихся 90 единиц военные использовали от 40 до 70 штук. Стоимость каждой ракеты в 1,6 миллиона долларов при 46-месячном цикле производства делает восстановление запасов сложной задачей.
Из 4000 дорогостоящих ракет класса "воздух — земля" JASSM Вашингтон израсходовал более тысячи штук, на восполнение уйдет 48 месяцев. США активно использовали и многоцелевые ракеты SM-6: от 190 до 370 из довоенного запаса в 1160. Срок поставки — 53 месяца.
Наиболее дорогими и дефицитными оказались ракеты SM-3 стоимостью 28,7 миллиона долларов за единицу. За время конфликта военные применили от 130 до 250 штук из имевшихся 410. На восполнение этого арсенала понадобится 64 месяца.
Эксперты CSIS пришли к выводу, что сокращение запасов создает риски для США в случае конфликта с Китаем. Потенциальные боевые действия потребуют большего расхода боеприпасов, чем в войне с Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Вот тебе подарочек за Иран: Трамп стал жертвой виртуозной спецоперации
Вчера, 08:00
 
