США рискуют остаться без ключевых ракет из-за войны с Ираном, пишет CSIS

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США рискуют остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения арсеналов во время конфликта с Ираном, говорится в аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет. В случае с ракетами Tomahawk , выпущенными американскими военными в количестве более 850 единиц, на это уйдет 47 месяцев. До начала конфликта их было 3100.

Также запасы ракет для систем ПВО Patriot сократились на 1060-1430 единиц при довоенном объеме в 2330. На восстановление этого арсенала потребуется не менее 42 месяцев.

Аналогичная ситуация сложилась с комплексами THAAD : при довоенном запасе в 360 ракет-перехватчиков ВС США израсходовали от 190 до 290. Срок восполнения запасов составляет 53 месяца.

Конфликт с Ираном также истощил арсенал новейших высокоточных баллистических ракет PrSM класса "земля — воздух". Из имевшихся 90 единиц военные использовали от 40 до 70 штук. Стоимость каждой ракеты в 1,6 миллиона долларов при 46-месячном цикле производства делает восстановление запасов сложной задачей.

Из 4000 дорогостоящих ракет класса "воздух — земля" JASSM Вашингтон израсходовал более тысячи штук, на восполнение уйдет 48 месяцев. США активно использовали и многоцелевые ракеты SM-6 : от 190 до 370 из довоенного запаса в 1160. Срок поставки — 53 месяца.

Наиболее дорогими и дефицитными оказались ракеты SM-3 стоимостью 28,7 миллиона долларов за единицу. За время конфликта военные применили от 130 до 250 штук из имевшихся 410. На восполнение этого арсенала понадобится 64 месяца.