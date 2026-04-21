21:03 21.04.2026
США расширили санкционные списки по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США расширил санкционные списки по Ирану, добавив туда компании и самолеты.
  • В списки включены восемь уроженцев Ирана, два самолета Boeing-777 компании Mahan Air и четыре организации из ОАЭ, Турции и Ирана.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Минфин США расширил санкционные списки по Ирану, добавив туда компании и самолеты, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Как сообщило OFAC, обновления появились в санкционных списках, связанных с "противодействием терроризму и нераспространением ядерного оружия".
В списки добавили восьмерых уроженцев Ирана возрастом от 24 лет до 71 года, два самолета Boeing-777 компании Mahan Air, а также четыре организации из ОАЭ, Турции и Ирана.
