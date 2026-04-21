Уиткофф и Кушнер все еще находятся в США, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер все еще не вылетели из США на переговоры с Ираном в Пакистане, сообщил журналист Axios Барак Равид.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан для переговоров вместе с Уиткоффом и Кушнером. При этом телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил о том, что Вэнс в этот день примет участие в совещаниях в Белом доме, и пока остается неясным, когда он отправится в Пакистан на переговоры с Ираном.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также все еще находятся в США", - написал Равид в соцсети X.
"Возможно, они встретятся с Трампом", - добавил журналист.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. Седьмого апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. Иран и США 11 апреля провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.