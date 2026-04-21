Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 21.04.2026
Ульянов призвал принять решения в вопросе защиты россиян в Прибалтике

Ульянов: надо принять фундаментальные решения для защиты россиян в Прибалтике

© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене, заявил о необходимости принять фундаментальные решения для защиты россиян в странах Прибалтики.
  • Ульянов предупредил, что страны Балтии скоро "столкнутся с реальной ситуацией", если считают, что Россия не будет защищать права своих граждан.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Необходимо принять фундаментальные решения в вопросе защиты россиян в странах Прибалтики, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, предупредив, что балтийские страны скоро "столкнутся с реальной ситуацией".
"Мы находимся на той стадии, когда необходимо принять фундаментальные решения. Если страны Балтии действительно думают, что Россия боится предпринимать какие-либо действия, чтобы защитить права российских граждан, то они ошибаются. Они скоро столкнутся с реальной ситуацией", - написал Ульянов на своей странице в соцсети X.
В странах Прибалтики проживает большое число русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как заявлял ранее МИД РФ, для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стало преследование русскоговорящих за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела, депортация российских граждан, русофобия и бытовая дискриминация.
Военнослужащий литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Сносят Вильнюс". В Литве смоделировали захват Прибалтики Россией
16 апреля, 19:15
 
В миреРоссияПрибалтикаВенаМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала