Ульянов призвал принять решения в вопросе защиты россиян в Прибалтике

- Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене, заявил о необходимости принять фундаментальные решения для защиты россиян в странах Прибалтики.
- Ульянов предупредил, что страны Балтии скоро "столкнутся с реальной ситуацией", если считают, что Россия не будет защищать права своих граждан.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Необходимо принять фундаментальные решения в вопросе защиты россиян в странах Прибалтики, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, предупредив, что балтийские страны скоро "столкнутся с реальной ситуацией".
"Мы находимся на той стадии, когда необходимо принять фундаментальные решения. Если страны Балтии действительно думают, что Россия боится предпринимать какие-либо действия, чтобы защитить права российских граждан, то они ошибаются. Они скоро столкнутся с реальной ситуацией", - написал Ульянов на своей странице в соцсети X.
В странах Прибалтики проживает большое число русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как заявлял ранее МИД РФ, для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стало преследование русскоговорящих за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела, депортация российских граждан, русофобия и бытовая дискриминация.