Киев планирует возобновить перекачку нефти по "Дружбе" в среду, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли.
"Начало перекачки нефти запланировано на завтра (среда - ред.) в обед", - приводит агентство слова источника.
В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.