Киев планирует возобновить перекачку нефти по "Дружбе" в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2026
22:38 21.04.2026
Киев планирует возобновить перекачку нефти по "Дружбе" в среду, пишут СМИ

Reuters: Киев планирует возобновить перекачку нефти через "Дружбу" в среду днем

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
  • Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду.
  • Венгерская нефтяная компания MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые в равных пропорциях направятся в Венгрию и Словакию.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли.
"Начало перекачки нефти запланировано на завтра (среда - ред.) в обед", - приводит агентство слова источника.
Собеседник агентства добавил, что венгерская нефтяная компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые в равных пропорциях направятся в Венгрию и Словакию.
Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.
