15:22 21.04.2026
"Должны признать". В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта

Мендель: кредит от ЕС не изменит исход конфликта на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро не повлияет на исход конфликта на Украине.
  • Она отметила, что власти должны признать, что эти деньги крайне необходимы для предотвращения дальнейшего экономического коллапса, однако никакое финансирование не изменит ситуацию на поле боя.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро не повлияет на исход конфликта на Украине, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Я не верю, что это финансирование существенно повлияет на исход конфликта — разве что оно предотвратит значительное ухудшение ситуации, обеспечив возможность выплаты зарплат и пенсий", — отметила она.
Власти, по ее словам, "должны признать, что Украине эти деньги крайне необходимы для предотвращения дальнейшего экономического коллапса".
По мнению Мендель, ни кредит, ни другие способы финансирования не повлияют на ход конфликта, и Украина продолжит терять территории.
Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Решение о его выдаче приняли на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
