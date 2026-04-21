Украинка хотела продать своего шестилетнего ребенка за 25 тысяч долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Женщина в Волынской области на западе Украины пыталась продать своего шестилетнего ребенка за 25 тысяч долларов, сообщил офис украинского генерального прокурора

"В Волынской области разоблачена 38-летняя женщина, которая пыталась продать собственного 6-летнего сына за 25 тысяч долларов. При процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры предъявлено подозрение в торговле малолетним ребенком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражи, после развода осталась проживать с шестилетним сыном. Ее двое старших детей остались с отцом. Она решила продать мальчика, не желая далее заботиться о ребенке. В марте 2026 года женщина нашла "покупателя" и договорилась о передаче ребенка за денежное вознаграждение, полностью игнорируя предусмотренные законом процедуры усыновления. Мужчина, которому было предложено купить ребенка, обратился в правоохранительные органы.