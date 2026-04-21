Украинка хотела продать своего шестилетнего ребенка за 25 тысяч долларов
15:13 21.04.2026
Украинка хотела продать своего шестилетнего ребенка за 25 тысяч долларов

Гражданка Украины хотела продать своего шестилетнего ребенка за $25 тысач

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волынской области 38-летняя гражданка Украины пыталась продать своего шестилетнего сына за 25 тысяч долларов.
  • Женщину задержали сразу после получения денег, ей предъявлено обвинение по уголовной статье о торговле людьми.
  • Мальчик находится в детском приюте под наблюдением органов опеки.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Женщина в Волынской области на западе Украины пыталась продать своего шестилетнего ребенка за 25 тысяч долларов, сообщил офис украинского генерального прокурора
Волынской области разоблачена 38-летняя женщина, которая пыталась продать собственного 6-летнего сына за 25 тысяч долларов. При процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры предъявлено подозрение в торговле малолетним ребенком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным следствия, женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражи, после развода осталась проживать с шестилетним сыном. Ее двое старших детей остались с отцом. Она решила продать мальчика, не желая далее заботиться о ребенке. В марте 2026 года женщина нашла "покупателя" и договорилась о передаче ребенка за денежное вознаграждение, полностью игнорируя предусмотренные законом процедуры усыновления. Мужчина, которому было предложено купить ребенка, обратился в правоохранительные органы.
По данным прокуратуры, женщина была задержана сразу после получения средств. Ей предъявлено обвинение по уголовной статей о торговле людьми, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным прокуратуры, шестилетний мальчик находится в детском приюте под наблюдением органов опеки.
