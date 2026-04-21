На Украине суд отказался удовлетворить жалобу Тимошенко на обвинение

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался удовлетворить жалобу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на предъявленное ей обвинение о возможном подкупе депутатов, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное".
"ВАКС не удовлетворил жалобу Юлии Тимошенко на предъявление ей обвинения о вероятном подкупе народных депутатов. Первую часть заседания проводили в закрытом режиме: заслушивали звукозапись, которую приобщили к делу. Далее проводили открытое заседание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации телеканала, адвокат Тимошенко просил отменить предъявленные его подзащитной обвинения, мотивируя это тем, что доказательства были недостаточными. Защитник также не исключил подачу апелляции на решение суда.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Впоследствии НАБУ вызывало на допрос некоторых депутатов Рады и связанных с ними лиц.
