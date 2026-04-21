На Украине обсуждают отмену разрешения на выезд молодежи

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Ходят разговоры на Банковой (улица в Киеве , где расположен офис Зеленского – ред.) о том, чтобы отменить эту норму (разрешающую выезд за границу молодым людям – ред.). Такие разговоры идут", - сказал Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По его словам, с августа прошлого года Украину покинули около 400 тысяч молодых людей, а на фоне разговоров о возможном снижении мобилизационного возраста выехали даже те, кто не собирался этого делать.

Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк 27 января сообщил, что как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода.

Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети.