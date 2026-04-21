05:40 21.04.2026 (обновлено: 05:42 21.04.2026)
"Станет жертвой": на Западе предупредили Украину о критической проблеме

Spiegel: Украина пострадает из-за ослабления военной мощи США

Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая газета Spiegel пишет, что Украина рискует стать первой жертвой из-за ослабления военной мощи США после затянувшейся войны против Ирана.
  • По мнению издания, дефицит боеприпасов у американских войск создает глобальную нестабильность, и Украина может столкнуться с нехваткой ракет Patriot.
  • Автор статьи предполагает, что Украина и страны Персидского залива могут вступить в гонку за поставки на рынке вооружений, и Киев проиграет в конкуренции из-за роста цен.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украина рискует стать первой жертвой из-за ослабления военной мощи США после затянувшейся войны против Ирана, пишет немецкая газета Spiegel.
"Американские военные регулярно публикуют видеозаписи своих атак в социальных сетях. <…> Однако вряд ли они обманут военных экспертов своими видеороликами. А они предупреждают, что у американских войск могут постепенно закончиться боеприпасы. <…> Этот дефицит создает глобальную нестабильность, и Украина может стать первой страной, которая почувствует ее последствия", — указывается в материале.
По словам автора статьи, провал американских военных в Иране обернется полной потерей боеспособности Киевом.
"Украина, возможно, первой станет жертвой этого: Киеву необходимы ракеты Patriot, а их и так уже недостаточно. Вполне возможно, что Украина и страны Персидского залива вступят в гонку за поставки на рынке вооружений. Следствием окажется рост цен, из-за которого Киев просто проиграет в конкуренции с ними", — резюмирует Spiegel.
Ранее Зеленский признавал, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого глава киевского режима пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
