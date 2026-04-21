05:28 21.04.2026
Украина вербует латиноамериканских наемников через агрегатор вакансий

РИА Новости: Украина ищет латиноамериканских наемников через сайт Jooble

  • Украина вербует латиноамериканских наемников через украинский агрегатор вакансий Jooble.
  • На колумбийской, бразильской, чилийской, аргентинской, эквадорской и мексиканской версиях сайта Jooble размещены вакансии в ВСУ, при этом наличие опыта воинской службы не обязательно.
  • Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий, однако на практике они сталкиваются с плохим отношением и высокими рисками гибели.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Украина вербует латиноамериканских наемников через украинский агрегатор вакансий, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные вакансии.
На колумбийской, бразильской, чилийской, аргентинской, эквадорской и мексиканской версиях сайта Jooble размещены вакансии в ВСУ. Ищут операторов противотанковых систем, наводчиков, разведчиков, специалистов по техническому обслуживанию дронов, техников артиллерийских систем, пулеметчиков, гранатометчиков и врачей, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
Во всех случаях наличие опыта воинской службы не является обязательным критерием при отборе.
Для более широкого охвата в поисковых системах вербовщики размещают вакансии с указанием разных городов. Например, должность техника артиллерийских систем привязана к колумбийскому городу Армения, а вакансия оператора противотанковых систем – к столице Боготе. Содержание объявлений повторяется от страны к стране.
Украинская компания Jooble, основанная в Киеве в 2006 году, 24 февраля 2022 года объявила о прекращении работы на территории России и Белоруссии.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
