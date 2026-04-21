Пленный рассказал, как состоятельные украинцы избегают мобилизации - РИА Новости, 21.04.2026
03:14 21.04.2026
Пленный рассказал, как состоятельные украинцы избегают мобилизации

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский военнослужащий Николай Герман заявил, что состоятельные граждане Украины избегают мобилизации.
  • Состоятельные украинцы покупают фиктивные документы и бронь, а также рискуют бежать за границу.
  • По словам Германа, люди переплывают реки, прячутся в кузовах автомобилей и даже перелетают границу на дельтаплане.
КУРСК, 21 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что состоятельные граждане Украины избегают мобилизации, покупая бронь и фиктивные документы, а также рискуют бежать за границу, тогда как у обычных людей таких возможностей нет.
"Те, кто состоятельные, их не мобилизуют, потому что у них уже куплены какие-то бумаги, брони какие-то, у них это все есть. Те, которые состоятельные. А у обычных людей таких сумм не находится", — рассказал Герман.
Он также сообщил, что те, у кого были деньги, предпочли выехать за пределы страны. За те же суммы, которые просят за "откос" от службы, проще попытаться пересечь границу.
"У кого были такие суммы, те выехали. Потому что за те же деньги, чтобы один раз выйти, проще выехать за пределы страны. Хотя там тоже цифры такие и шансы 50 на 50 — повезет, не повезет, потому что никто же не гарантирует", — добавил пленный.
По словам Германа, это не официальные процедуры: люди переплывают реки, прячутся в кузовах автомобилей, даже перелетают границу на дельтаплане.
