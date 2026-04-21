Командир элитной бригады ВСУ ушел в отставку из-за провалов на фронте - РИА Новости, 21.04.2026
00:41 21.04.2026 (обновлено: 00:50 21.04.2026)
Командир элитной бригады ВСУ ушел в отставку из-за провалов на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир элитной 14-й бригады ВСУ полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.
  • На смену Лисецкому назначен полковник Тарас Максимов, который ранее служил в 14-й бригаде.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Полковник Лисецкий, командир 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, руководивший бригадой с августа 2023 года, отправлен в отставку", — сообщил собеседник агентства.
Причиной ухода Лисецкого стало недовольство командованием, добавил он.
«
"Лисецкий забирал пикапы с гумпомощью и продавал на теневом рынке. Вопросов к нему было много", — рассказал источник.
По его словам, на смену Лисецкому назначен полковник Тарас Максимов. Он возвращается в 14-ю бригаду, где служил ранее.
Максимов знает бригаду изнутри, а "значит он несомненно знаком с "темными" схемами, которые постоянно проворачиваются командирами подразделений", заключили в силовых структурах.
Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается элитной в ВСУ. Бригада была сформирована в 2014 году на Волыни. В 2019 году ей присвоили имя "князя Романа Великого" - в честь галицко-волынского князя. Это имя подчеркивает западноукраинское происхождение соединения.
В октябре 2025 года в силовых структурах сообщали РИА Новости, что на тот момент подполковник Лисецкий, бывший уже четвертым по счету командиром 14-й бригады, обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу.
