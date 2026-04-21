Зеленский осознает, что скатывается на обочину политики, заявил Небензя

ООН, 21 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на "обочину международной политики" в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы. Он, видимо, думал, что сможет бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.