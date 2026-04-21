Зеленский осознает, что скатывается на обочину политики, заявил Небензя
00:29 21.04.2026
Зеленский осознает, что скатывается на обочину политики, заявил Небензя

Небензя: эскалация на Ближнем Востоке снижает отдачу от гастролей Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский осознает снижение интереса к украинской тематике на международной арене из-за эскалации на Ближнем Востоке.
  • По словам Небензи, Зеленский понял, что обострение ситуации между США, Израилем и Ираном негативно повлияло на его возможности получать поддержку от западных стран.
  • Небензя отметил, что Зеленский с удвоенным рвением стал рекламировать боевой опыт ВСУ.
ООН, 21 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на "обочину международной политики" в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы. Он, видимо, думал, что сможет бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.
Зеленский, отметил российский постпред, поняв, что агрессия США и Израиля в отношении Ирана и серьезнейшие последствия этого кризиса спутали ему все карты, "не растерялся и принялся с удвоенным рвением рекламировать боевой опыт ВСУ".
В миреБлижний ВостокЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
