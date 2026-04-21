Уиткофф и Кушнер прибыли в Белый дом, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Белый дом на фоне сообщений о задержке запланированного вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговоры с Ираном в Исламабаде, передает телеканал CNN.
Ранее СNN сообщил о прибытии в Белый дом Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
"Во вторник днём Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заметили прибывающими в Белый дом на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг возможных мирных переговоров в Пакистане", - говорится на сайте телеканала.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.