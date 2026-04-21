Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер прибыли в Белый дом, сообщает CNN - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 21.04.2026
Уиткофф и Кушнер прибыли в Белый дом, сообщает CNN

© REUTERS / Sarah MeyssonnierСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Белый дом на фоне сообщений о задержке вылета Вэнса на переговоры с Ираном.
  • Ранее сообщили о прибытии Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Белый дом на фоне сообщений о задержке запланированного вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговоры с Ираном в Исламабаде, передает телеканал CNN.
Ранее СNN сообщил о прибытии в Белый дом Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
"Во вторник днём Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заметили прибывающими в Белый дом на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг возможных мирных переговоров в Пакистане", - говорится на сайте телеканала.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранИсламабадСтив УиткоффДжаред КушнерМарко РубиоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала