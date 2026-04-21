В Удмуртии более 120 многодетных семей получили маткапитал с начала 2026 г

УФА, 21 апр - РИА Новости. Более 120 многодетных семей из Удмуртии получили региональный материнский капитал с начала 2026 года, сообщил глава республики Александр Бречалов.

В пресс-службе руководителя региона рассказали, что в декабре 2025 года в ходе доклада "О положении в республике" Бречалов обозначил демографическое благополучие региона как одну из приоритетных задач для команды правительства. Во вторник, на заседании 29-й сессии государственного совета Удмуртской Республики, глава Удмуртии рассказал, как новые и действующие меры поддержки семей работали в первом квартале 2026 года, и привёл конкретные цифры.

"С 1 января введена новая мера поддержки по инициативе партии "Единая Россия" – региональный маткапитал 300 тысяч рублей молодым семьям, ставшим многодетными в 2026 году. Единовременную выплату родители могут потратить по своему усмотрению. Данной мерой поддержки воспользовались уже 122 семьи. Теперь у нас в Удмуртии 32523 многодетных семьи" — заявил Бречалов.

Глава республики подробно остановился на мерах, действующих в рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Студенткам очной формы обучения выплачивают 150 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности — в этом году средства получили уже 53 будущие мамы. Развивается сеть бесплатного проката детских вещей: в республике работают 25 таких точек, и за январь–апрель в них обратились более 1100 семей", - рассказал Бречалов.

Он отметил, что также набирают популярность услуги кратковременного присмотра за детьми: социальные няни и воспитатели с начала 2026 года помогли 263 семьям, которым необходим уход за детьми на период работы или учёбы родителей. Для детей из многодетных семей компенсируется 50% стоимости обучения в вузах Удмуртии — пока такую помощь получили три семьи, но, как отметил руководитель региона, мера будет востребована.

"Особое внимание в республике уделяют здоровью будущих родителей. Александр Бречалов сообщил, что диспансеризацию репродуктивного здоровья уже прошли 39,5 тысячи человек, и призвал не игнорировать это важное обследование тех, кто решил стать родителями. Также, по словам главы республики, благодаря мерам поддержки с начала года 130 женщин отказались от прерывания беременности", - рассказали в пресс-службе.

С будущими мамами проводится специальная профилактическая работа. Для этого в Удмуртии функционируют кабинеты медико-социальной помощи и действуют мотивирующие проекты некоммерческих организаций, в том числе мастер-классы по вязанию пинеток. Также женщины, находящиеся в репродуктивном выборе, могут обратиться за комплексной помощью в семейный многофункциональный центр, добавили в пресс-службе.

На заседании госсовета перед депутатами выступил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, который подвёл итоги работы кабмина за 2025 год. Он, в частности, рассказал о результатах реализации национального проекта "Семья": благодаря ему республика направила более 270 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку семей с детьми.

По его словам, в пунктах проката предметы первой необходимости для новорождённых получили 1299 человек, услугой кратковременного присмотра за детьми воспользовались 255 семей, а 1077 семей получили 50-процентную компенсацию стоимости обучения в вузе или колледже для одного из детей. Единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей получили 211 беременных студенток очной формы обучения. Всего же в 2025 году мерами поддержки воспользовались 6204 семьи Удмуртии.

Отдельное внимание, по словам Ефимова, было уделено социальному контракту. Финансирование этой меры увеличили до 477 миллионов рублей, что помогло справиться с жизненными трудностями 2919 жителям региона, причём три четверти из них — малоимущие семьи с детьми. Чаще всего социальный контракт стали заключать многодетные семьи — их доля составила 37% от общего числа.