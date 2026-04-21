Участники тюменского "Боевого кадрового резерва" обучатся госслужбе

ТЮМЕНЬ, 21 апр — РИА Новости. Участники "Боевого кадрового резерва" Тюменской области изучат устройство государственной и муниципальной службы, обучение будет проходить в Тюмени и Тобольске при участии представителей исполнительной и законодательной власти, сообщил глава региона Александр Моор.
"Участники "Боевого кадрового резерва" приступили к третьему образовательному модулю — "Региональное и муниципальное управление". В течение 11 дней ветераны боевых действий будут знакомиться с устройством государственной и муниципальной службы. Изучение практик пройдёт в Тюмени и Тобольске. Развить навыки участникам помогут представители исполнительной и законодательной власти региона", — сообщил Моор в канале на платформе "Макс".
После прохождения данного образовательного этапа участникам проекта предстоит пройти предварительную защиту выпускных квалификационных работ.
"Боевой кадровый резерв" — региональный аналог федеральной программы "Время героев". Проект направлен на то, чтобы помочь ветеранам боевых действий реализовать свой потенциал в мирной жизни.
