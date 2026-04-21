Премьер Польши сделал внезапное заявление о России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия выигрывает от конфликта между США, Израилем и Ираном, а Украина ослабевает, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.



"С точки зрения Польши, факт заключается в том, что явным бенефициаром войны (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) стал (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и Россия", — цитирует его телеканал STVR.

По мнению Туска, обострение ситуации вокруг Ирана ослабило решимость некоторых государств помогать Киеву.



Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.

Как сообщало агентство IRNA, исламская республика отказывается принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о контактах с американцами еще не принято.