13:35 21.04.2026 (обновлено: 19:30 21.04.2026)
Премьер Польши сделал внезапное заявление о России

Туск заявил о выигрыше России от конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия выигрывает от конфликта между США, Израилем и Ираном.
  • По его мнению, обострение ситуации вокруг Ирана ослабило решимость некоторых государств помогать Киеву.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия выигрывает от конфликта между США, Израилем и Ираном, а Украина ослабевает, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"С точки зрения Польши, факт заключается в том, что явным бенефициаром войны (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) стал (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и Россия", — цитирует его телеканал STVR.
По мнению Туска, обострение ситуации вокруг Ирана ослабило решимость некоторых государств помогать Киеву.

Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Как сообщало агентство IRNA, исламская республика отказывается принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о контактах с американцами еще не принято.
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану невиданными проблемами в случае, если тот откажется от переговоров.
