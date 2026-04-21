Вертолет ВВС Турции потерпел крушение под Анкарой

СТАМБУЛ, 21 апр – РИА Новости. Транспортный вертолет ВВС Турции потерпел крушение в ночь на среду в провинции Анкара, экипаж не пострадал, сообщило минобороны Турции.
"Тяжелый транспортный вертолет CH-47 потерпел крушение в районе Темелли провинции Анкара во время выполнения учебного полета, причина ЧП пока не установлена. С экипажем проблем нет", - заявило ведомство в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Причину аварии установят специалисты.