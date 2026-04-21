Погибшие в Бурятии туристы могли заплатить за тур до 23 тысяч рублей
17:01 21.04.2026
Погибшие в Бурятии туристы могли заплатить за тур до 23 тысяч рублей

Погибшие при спуске с Мунку-Сардык туристы могли заплатить за тур до 23 тыс руб

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкВосхождение на гору Мунку-Сардык
Восхождение на гору Мунку-Сардык - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Восхождение на гору Мунку-Сардык. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии.
  • Стоимость восхождения на гору колеблется от 18,5 до более чем 23 тысяч рублей.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Стоимость восхождения на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где от переохлаждения при спуске погибли туристы, колеблется от 18,5 до более чем 23 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые источники информации.
Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным Следственного комитета, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.
Согласно открытым данным, за пятидневный тур на высшую точку Саян (высотой 3491 метр) туристам предлагается заплатить от 18,5 до 23,1 тысячи рублей. Отправление запланировано из Иркутска. Протяженность маршрута - около 24 километров с набором высоты более 2000 метров, следует из описания авторского тура. В нем же указано, что на маршруте возможны крутые подъёмы и снежно-ледовые участки. Маршрут имеет при этом начальный уровень сложности.
Мунку-Сардык - гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3492 метра над уровнем моря, по этому параметру она уступает только двум другим горным пикам России - Эльбрусу и Белухе.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Республика Бурятия, Россия, Иркутск, МЧС России, Происшествия
 
 
