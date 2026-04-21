Инструктор назвал возможную причину смерти туристов на Мунку-Сардык

Краткий пересказ от РИА ИИ Трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии.

УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Погибшие от переохлаждения на Мунку-Сардык в Бурятии туристы могли получить травмы во время пурги, сообщил РИА Новости инструктор-проводник из Окинского района, где и расположена гора, Сультим Базаров.

Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии . По данным Следственного комитета, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.

"С подушки до вершины самый сложный участок. Идет крутой подъем... выход на гребень. Там натянуты тросы, необходимо прикреплять обвязку с карабинами. Думаю, на гребне на веревках настигла пурга, снесло их и получили травмы", - предположил собеседник агентства.

Из видео, опубликованного в канале регионального СУСК РФ в Мах, следует, что тела погибших находятся на плато перед подъемом на вершину горы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).