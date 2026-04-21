07:50 21.04.2026 (обновлено: 10:43 21.04.2026)
Погибшими при спуске с Мунку-Сардык в Бурятии были туристы из Красноярска

Погибшими при спуске с Мунку-Сардык в Бурятии были три туриста из Красноярска

Гора Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Погибшими от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии были туристы из Красноярска.
  • По данному факту проводится доследственная проверка.
  • Следователь СК выехал к базовому лагерю группы для проверки сообщения и установления всех обстоятельств происшествия.
УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Погибшими от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии были туристы из Красноярска, информирует региональное СУСК РФ.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что трое туристов погибли при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Группа была зарегистрирована.
"По предварительным данным, группа туристов из города Красноярска в составе 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района Республики Бурятия для восхождения к пику Мунку-Сардык", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Отмечается, что группа должна была вернуться обратно 22 апреля к полудню. Но 21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к автомобильной дороге у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек, отметили в ведомстве.
После этого туристы поднялись обратно к месту происшествия. Владелец же кафе утром передал сообщение правоохранителям, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей.
По данному факту проводится доследственная проверка. К базовому лагерю группы выехал следователь СК для проверки сообщения и установления всех обстоятельств происшествия.
Мунку-Сардык - высочайшая точка республики Бурятия, расположенная на высоте 3492 метров над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России – Эльбрусу и Белухе.
