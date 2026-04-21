Турист рассказал о погоде на Мунку-Сардык в ночь гибели альпинистов

УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Турист из Улан-Удэ Михаил Гаврилов сообщил РИА Новости, что в ночь гибели альпинистов на Мунку-Сардык был сильный ветер и пять градусов мороза.
"Там ветер большой был и есть сейчас. Три дня МЧС передаёт. Там на высоте сильный ветер, и внизу ветер. И температура минус пять. Накануне было минус 20", - сказал собеседник агентства.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным СК, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.
Восхождение на Мунку-Сардык, в ходе которого трое туристов из Красноярска погибли от переохлаждения, было коммерческим, сообщили РИА Новости в краевой федерации альпинизма.
Мунку-Сардык - гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3 492 метра над уровнем моря, по этому параметру она уступает только двум другим горным пикам России - Эльбрусу и Белухе.